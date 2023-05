Palio, l’entusiasmo è alle stelle Svelato l’ambito Cencio "Un omaggio a tutte le donne"

Meno tre giorni all’appuntamento che tiene tutta Fucecchio col fiato sospeso. Fino a domenica, giorno della corsa, un turbinio di emozioni. Sono 35 i cavalli che hanno superato le previsite e che in pista, ieri pomeriggio, si sono sottoposti al giudizio delle contrade. Cinque batterie di 7 cavalli ciascuna: nella Buca del Palio si sono tenute le corse di selezione, al termine delle quali i capitani delle contrade hanno scelto i 12 cavalli che hanno partecipato alla tratta delle 21,30 in piazza Montanelli. A chi andrà l’ambito Cencio? C’è tempo per sognare. Intanto, per la prima volta - causa maltempo - il Drappo è stato presentato all’interno della Collegiata. Questo sarà l’ordine di sfilata del corteggio di domenica: aprono i campioni in carica di San Pierino seguiti da Botteghe, Torre, Porta Raimonda, Samo, Ferruzza, Sant’Andrea, Porta Bernarda, Massarella, Cappiano, Querciola e Borgonovo. Ma la novità sta anche nel tema individuato per il Cencio 2023. "E’ lo sguardo femminile a esser premiato quest’anno - ha spiegato l’assessore al Palio Daniele Cei - Il punto di vista delle donne in un ambiente dove la componente maschile è molto forte".

Gli applausi sono stati tutti per loro, Elisa Motta (di Cappiano) e Benedetta Chiari (di Ferruzza), nella rivalità data dai colori delle rispettive bandiere hanno trovato l’intesa perfetta. Un’alchimia che ha portato le giovani artiste fucecchiesi a realizzare un’opera a 4 mani molto apprezzata. "Abbiamo rappresentato il Palio su tela per come lo vediamo noi. Protagonista è il cavallo - ha detto Motta - ma anche le 12 contrade. Ci sono 12 riquadri, 12 parti di cavalli diversi che ne compongono uno solo perché alla fine è uno che vince. È un Cencio carico di energia, esprime tutta la forza, l’irruenza, che viene fuori nella contesta".

"Un’esplosione data dalle gocciolate, dalle spatolate - ha aggiunto Chiari - Il colore siamo noi fucecchiesi, che viviamo e animiamo di energia la manifestazione. Si vedono le nostre tecniche diverse, che si scontrano come le emozioni che ci accompagneranno domenica. Un Palio di unione, una creazione nata fatalmente dall’incontro di due bandiere". A fare gli onori di casa, don Andrea Pio Cristiani: "Due ragazze di Fucecchio di contrade rivali, era la scelta più straordinaria che potevamo fare. Un omaggio a tutte le donne, alle difficoltà che incontrano nelle vita per affermare se stesse in un mondo prevalentemente maschilista. In quest’opera c’è la dolcezza della femminilità, la bellezza della fraternità. Un messaggio di pace necessario nei tempi drammatici che stiamo vivendo".

Ylenia Cecchetti