Palio di Fucecchio, incognita meteo. Annullate le prove

Fucecchio, 19 maggio 2023 - Ventiquattro ore o poco più. È il tempo di attesa, emozione, speranza ed euforia che separa la città di Fucecchio dal suo Palio. Il 42esimo, per la precisione. Mentre sale la febbre da gara nelle 12 contrade, l’incognita meteo fa saltare i piani. Le prove obbligatorie di ieri sono state annullate a seguito di un sopralluogo nella Buca da parte dei presidenti, dei capitani e del Cda. Intorno alle 17, nonostante l’assenza di perturbazioni, l’Associazione Palio delle Contrade Città di Fucecchio ha comunicato la decisione di annullare la seconda sessione di prove obbligatorie che era prevista per le 18.30. "Una decisione presa in via precauzionale - ha confermato il sindaco Alessio Spinelli - per preservare la pista fino a domani e non rovinarla in vista della gara". Una scelta salvagente, per garantire il regolare svolgimento della manifestazione. Almeno, si spera. Le previsioni, comunque, non spaventano. Al momento resta infatti confermato il programma con la Firma dei fantini prevista per le 11 di oggi al Parco Corsini, la Sfilata Storica di domani dalle 9.30 con partenza da viale Gramsci e le corse del pomeriggio, dalle 15. Per la Firma dei Fantini ci sarà anche qualche modifica alla viabilità fino alle 12.30, come il divieto di sosta nel piazzale antistante Casa Banti e nella parte superiore del Parco Corsini. Per il corteggio, dopo San Pierino dovrebbero scendere per le vie del centro storico con tamburi e bandiere Botteghe, Torre, Porta Raimonda, Samo, Ferruzza, Sant’Andrea e poi in ordine Porta Bernarda, Massarella, Cappiano, Querciola e Borgonovo.

Per quanto riguarda il toto monte ormai il quadro sembra delineato. Sorprese a parte, gli accoppiamenti dovrebbero essere confermati: Borgonovo-Carlo Sanna su Sultano da Clodia, Botteghe-Giuseppe Zedde su Chiosa Vince, Cappiano-Antonio Siri su Silbomba, Ferruzza-Francesco Caria su Arathon Baio, Massarella-Antonio Mula su Assalto, Porta Bernarda-Valter Pusceddu con Zucarello, Porta Raimonda-Simone Mereu con il promettente Compilation, Querciola-Alessio Migheli su Austesu, Samo-Giosuè Carboni con Tiepolo, San Pierino-Dino Pes su Blue Star, Sant’Andrea-Gavino Sanna su Banzay e Torre-Adrian Topalli su Zamura. Domani in via eccezionale la Fondazione Montanelli Bassi resterà aperta per le visite dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Un modo per unire tradizione e cultura.