Palio 2025, decisa anche la seconda data della Corse di Primavera

Il 2024 è agli sgoccioli e a Fucecchio la macchina organizzativa che porterà all’evento dell’anno è in pieno svolgimento. Gli occhi, dunque, sono già puntati sul 2025. A seguito di un incontro tenutosi fra i capitani delle 12 Contrade e il Cda del Palio, è stata individuata la data di Pasquetta, 21 aprile, per il secondo appuntamento con le corse di preparazione per il prossimo Palio, per cui sono ufficiali le date delle corse di primavera: domenica 23 marzo e lunedì 21 aprile.

Dopo aver verificato che non ci fossero sovrapposizioni con altri eventi palieschi, si è preferito posticipare di una settimana l’appuntamento con la seconda corsa di primavera, in modo che gli addetti ai lavori possano conoscere e valutare i cavalli che di lì ad un mese potrebbero essere selezionati per il lotto che correrà il Palio, domenica 18 maggio 2025. Il Palio, lo ricordiamo, per Fucecchio è un momento importante di storia, tradizioni e socializzazione.