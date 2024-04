Palazzo Leggenda. Letture e attività per i ragazzi

Nel villaggio Palazzo Leggenda di via Paladini, proseguono le iniziative di lettura, di ascolto e laboratoriali nell’ambito di "Aspettando Leggenda". Dal primo al 15 maggio tanti incontri con autori e autrici dei libri del festival che animeranno tanti pomeriggi. Bambini e ragazzi potranno cimentarsi con laboratori di fumetto ispirati ai libri di Luca Azzolini oppure creare strumenti musicali partendo dai testi di Teresa Porcella. Per i più piccolini, ci saranno laboratori e letture a partire dai libri di Alberto Lot e Raffaella Bolaffio. Non mancheranno gli incontri con gli autori, come Silvia D’Achille, che la mattina di sabato 4 maggio condurrà a Palazzo Leggenda un incontro-laboratorio sul suo libro “Ma io mi annoio!” edito da Giunti.

Ecco le prime date. Giovedì, alle 17, “Dal Libro al Fare. Musica Maestro! Come riesce mago Pinguino a riportare l’armonia tra gli abitanti di Musiché?“. Un pomeriggio per divertirsi a costruire strumenti musicali e dar vita a un concerto davvero speciale, per bambini dai 5 ai 9 anni di età. È consigliata la prenotazione. Venerdì alle 17 “Giocare con l’arte. L’arte fa battere il cuore“, un laboratorio artistico adatto dai 3 ai 6 anni. Sabato, alle 10.30, “Ma io mi annoio!“, la presentazione del libro di Silvia D’Achille. Anche giocare con le parole e con gli errori di scrittura può essere un antidoto alla noia. L’autrice lo dimostrerà con una spassosa descrizione del suo lavoro: attività adatta dai 5 agli 8 anni di età. È consigliata la prenotazione. Nel pomeriggio, alle 16.30 sempre di sabato, ecco “Nuvolette Snap!“ ovvero un laboratorio di fumetto adatto a bimbi dai 7 ai 10 anni. Il cartellone continua mercoledì 8 maggio, alle 17, con “Una torre di storie. Avventure Leggendarie!“ con i bambiniche diventano eroi ed eroine, anche attraverso letture adatte dai 4 agli 8 anni. Giovedì 9 maggio, alle 17, “Dal libro al fare“, un pomeriggio dedicato ai giochi di scrittura (9-12 anni). Venerdì 10 maggio, alle 17, ancora “Dal libro al fare“ (4-8 anni). Sabato 11 maggio, alle 16.15 e alle 17.30, “Una torre di storie“ (3-6). Nei prossimi giorni il focus sul resto del programma, pubblicato anche sul sito web della Biblioteca Comunale Fucini di Empoli. Prenotazioni, sempre fortemente consigliate, al numero 0571 757873 oppure a [email protected].