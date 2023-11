"Pagamenti più Veloci: Empoli Installa Dispositivi PagoPa"

Pagamenti più veloci. Ora si può. Il Comune di Empoli ha installato i dispositivi Pos PagoPa per agevolare i cittadini nel pagamento dei vari bollettini. I nuovi apparecchi sono stati posizionati al servizio Ufficio relazioni con il pubblico al piano terra del palazzo municipale in via Del Papa e al servizio tributi al primo piano del palazzo comunale in piazza del Popolo. Il servizio ambiente invece emetterà i bollettini PagoPa ma non sarà dotato del dispositivo.

Nei consueti orari di apertura al pubblico, i cittadini potranno effettuare i pagamenti PagoPa all’Urp relativamente ai bollettini dei servizi scolastici e per i servizi cimiteriali quali prima accensione lampade votive, inumazione, loculi, montaggio tombe e variazioni di contratto. Con il pagamento più veloce, il servizio sarà subito attivo. Ai tributi, invece, si potranno pagare i bollettini del canone unico, canone Mercatale, imposta di soggiorno e cartelli per i passi carrabili. Infine, il servizio Ambiente emetterà i bollettini PagoPa inerenti ordinanze di ingiunzione derivate da sanzioni amministrative di competenza dell’ufficio.

Il costo del servizio di pagamento a bollettino è di 2 euro.