Padule, meraviglie e disagi: "Tanti ostacoli per i disabili. Servono subito dei rimedi"

Un post sui social offre una importante riflessione sulla fruibilità di luoghi dal grande valore ambientale. E uno spunto per porre rimedio alle criticità che sono emerse. Un post che racconta di una visita nei giorni scorsi alla Riserva Le Morette nel Padule di Fucecchio: una comitiva di persone con presenza di stranieri (francesi), venute in Toscana per questi giorni di vacanza. Una di queste signore – si legge nel racconto – è disabile e si muove con carrozzina elettrica: non ha avuto alcun problema a raggiungere l’osservatorio, fino a quando il gruppo non è arrivato all’osservatorio stesso. "La passerella, come era stato fatto presente tanto tempo fa manca di scivolo per le carrozzine e con il fango risulta ancora più complicato salirvi sopra, tanto che solo un uomo robusto ha potuto aiutare la signora a oltrepassare l’ostacolo – si legge –. Arrivati alle finestre di osservazione i problemi sono continuati: un disabile in carrozzina non può fare birdwatching con cannocchiale a causa dell’altezza delle varie aperture".

E poi ancora: "Che dire? Non solo fino ad ora c’è stato il totale menefreghismo nei confronti della tutela ambientale, ma addirittura non c’è empatia nei confronti di alcune categorie sociali più fragili", è lo sfogo che diventa protesta e chiama a riflettere su aspetti importanti.

"A chi ha risistemato la passerella (l’ultimo restauro è di pochi mesi fa), non è venuto minimamente in mente che un disabile in carrozzina possa desiderare di far visita alla Riserva", si legge ancora. Poi la chiosa: "L’unica speranza è che l’osservatorio possa essere presto gestito appieno dai neo-vincitori del bando, la Lipu, che sono sicura interverranno per migliorare la fruibilità dell’osservatorio". Stiamo infatti parlando di luoghi che richiamano molti appassionati, dove si svolgono attività di apprezzamento e osservazione che devono consentire a tutti il potervi partecipare. Così come tutti devono poter visitare un museo, una mostra, partecipare a un concerto e tanto altro ancora. Questo vale anche per le meraviglie che racchiude la più estesa palude interna italiana.