Padre inveisce contro le insegnanti

Voleva far entrare il piccolo a scuola oltre l’orario consentito. E il cancello era chiuso. L’uomo, a quel punto - da quanto appreso - avrebbe dato in escandescenze mettendo in atto, anche, un tentativo di scavalcare il cancello. Ma non solo, l’uomo, di origini straniere, avrebbe inveito contro il personale presente a scuola che, per il trambusto e la paura, ha dato l’allarme ai carabinieri. Il fatto è accaduto in una scuola del territorio di Castelfiorentino. Il soggetto, tuttavia, quando ha capito che stavano per arrivare i militari dell’Arma ha fatto ritorno a casa: i carabinieri non lo hanno trovato sul posto. La vicenda, è stata al centro di una riunione del personale che è stata convocata nel pomeriggio di ieri – è stato informato anche il dirigente scolastico – per decidere come affrontare la questione e se formalizzare una querela o comunque fare una segnalazione.