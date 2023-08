Padre e figlia persi nel bosco, lieto fine a Empoli

Si erano persi percorrendo il sentiero degli Gnomi e si erano ritrovati una zona di bosco impervia. La disavventura di un padre e di sua figlia di nove anni, residenti a Empoli, che si trovavano a Bagno di Romagna in vacanza, si è risolta con un lieto fine. La coppia ieri pomeriggio dopo aver imboccato il sentiero 161 ha perso la traccia finendo nella boscaglia. Il genitore non si è fatto prendere dal panico e ha chiamato 118, la cui centrale operativa ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna. Sul posto è giunta una squadra di tecnici della stazione monte Falco che ha individuato la coppia e l’ha riportata in sicurezza alla propia auto.