Pacchetto scuola. In arrivo gli aiuti per 136 famiglie

Contributi economici del Pacchetto Scuola per l’anno scolastico 2023-2024: a Vinci gli aiuti saranno destinati a 136 famiglie. E’ stata infatti pubblicata la graduatoria provvisoria per il bonus relativo all’anno scolastico in corso, contributi economici a sostegno di studentesse e studenti delle scuole secondarie provenienti da famiglie a basso reddito (con Isee non superiore a 15.748,78 euro). Un contributo per affrontare le spese necessarie alla frequenza, all’acquisto di libri scolastici, di materiale didattico di vario tipo ed altri servizi scolastici. Le domande accolte sul territorio comunale di Vinci sono state 136 su un totale di 143 pervenute. Soltanto sette le candidature risultate non idonee, che sono comunque consultabili sul sito istituzionale del Comune di Vinci all’apposito link.

Chi fosse intenzionato a presentare eventuali ricorsi potrà scrivere all’indirizzo mail [email protected], o in alternativa alla pec del Comune ([email protected]). C’è tempo fino al 2 novembre compreso per farlo. La pubblicazione nell’albo online (sempre consultabile navigando sul sito web del Comune) ha valore di notifica alle famiglie a tutti gli effetti: in pagina, l’elenco dei nomi di chi beneficerà del Pacchetto Scuola, finanziato con risorse stanziate dalla Regione Toscana attraverso i Comuni. Obiettivo, garantire il diritto allo studio agli studenti a basso reddito. Previsto nella misura a favore delle famiglie con minor capacità economica, un contributo che varia da un minimo di 130 ad un massimo di 300 euro.