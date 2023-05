Ottocento giovanissimi al PalaExpo La grande festa del cuore azzurro Cori, applausi e tante emozioni

di Tommaso Carmignani

Chi lo ha sentito cantare giura che sia intonatissimo. Di sicuro non ha avuto bisogno del testo, perché la figlia a casa glielo ha fatto imparare a memoria. Paolo Zanetti è stato il gran mattatore della festa finale della Scuola del Tifo, il progetto dell’Unione Clubs Azzurri che ha celebrato nella giornata di ieri al Palaesposizioni il suo consueto atto conclusivo. Un tripudio di colori e di bambini, circa 800, per celebrare la conclusione di un percorso che anche stavolta è stato un successo.

E pensare che il Centro di Coordinamento era partito quasi per gioco sedici anni fa, portando quest’esperimento all’interno di una singola classe delle scuole elementari. Oggi sono 35 quelle che aderiscono al progetto, distribuite in 19 plessi scolastici in diversi comuni del territorio. Un progetto che si è allargato a macchia d’olio nel segno di Emiliano Del Rosso, l’ultrà morto nel 2004 a cui la Scuola del Tifo è dedicata. Perché i valori che vengono insegnati nelle scuole, quelli del tifo sano e della non violenza, sono gli stessi che lui portava in giro per l’Italia al seguito dell’Empoli. E’ stato il primo anno di ripartenza dopo il Covid e anche per questo l’entusiasmo è stato superiore.

"Dobbiamo sicuramente ringraziare l’Empoli - spiega il presidente dell’Unione Clubs Azzurri, Athos Bagnoli - perché ormai sente suo questo progetto. I giocatori vanno nelle scuole con entusiasmo e si sottopongono alle domande dei piccoli alunni con gioia. La festa finale è stata un successone, ma non avevamo dubbi. Il Covid ci ha dato una bella mazzata, ma noi siamo andati avanti con caparbietà e ne siamo usciti più forti di prima". Oltre a mister Zanetti era presente al Palaesposizioni anche tutta la squadra, reduce dalla bellissima vittoria contro la Juventus. Un bagno di folla e di entusiasmo in vista delle ultime due partite di campionato, quella di domenica contro il Verona e l’ultima con la Lazio di Sarri. "Siamo contenti della risposta che ci è stata data nelle scuole, il nostro ormai è un percorso consolidato che certamente richiede impegno e sacrifici, ma che ci ripaga con la gioia di questi bambini".