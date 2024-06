Otto piani e tanti servizi nel ’nuovo’ blocco H

EMPOLI

Otto piani di novità per 15mila

metri quadrati di superficie. Cambia faccia il blocco H dell’ospedale San Giuseppe, un edificio già esistente oggetto di interventi di riqualificazione. Un’opera incentrata sui servizi ai pazienti che necessitano di prestazioni sanitarie, ma non di ricovero. Il cantiere in viale Boccaccio è stato inaugurato lo scorso fine settembre e si stima sarà concluso nell’autunno del 2025. Un’operazione da 30 milioni di euro (uno dei più importanti investimenti della Toscana per quanto riguarda l’edilizia ospedaliera). Al primo piano troverà posto la neuropsichiatria infantile, al secondo gli ambulatori di oculistica, dermatologia e altre discipline per interventi di chirurgia ambulatoriale. Al terzo e quarto piano, gli ambienti destinati ai pazienti dializzati. Con i suoi due piani, quello che sorgerà sarà il centro dialisi più grande della Toscana, uno dei maggiori in Italia. Al quinto piano ci sarà il Centro Donna e il percorso donna per il trattamento e la prevenzione oncologica. I penultimi due livelli ospiteranno ambulatori generali e specialistici, spazi dedicati alla riabilitazione fisica e una palestra. Infine l’ultimo piano con spogliatoi, depositi e locali tecnici. Una volta terminati i lavori l’edificio ospiterà anche servizi dedicati all’accoglienza, attività amministrative e servizi generali, postazioni di front-office per le prenotazioni e relativo back-office. Sarà in collegamento diretto con le sale operatorie della chirurgia ambulatoriale del blocco G. Sul blocco H è già stata fatta un’operazione di consolidamento strutturale.