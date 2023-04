Otto automobili distrutte Scoppiano due bombole e l’incendio si propaga veloce

Otto mezzi sono andati a fuoco nella notte, in via delle Ginestre a Capraia e Limite. Intorno alla mezzanotte tra venerdì e sabato scorsi le fiamme hanno illuminato a giorno il piazzale dove erano parcheggiate auto, furgoni e un camper. Immediata la segnalazione ai vigili del fuoco che, dal distaccamenti di Empoli, si sono precipitati sul posto per sedare il rogo, con due automezzi e sette unità.

Una serie di concause ha portato alla completa distruzione dei veicoli. I mezzi si trovavano nel piazzale esterno di una carrozzeria in attesa di essere riparati. A quanto appreso uno dei furgoni aveva un difetto nella componentistica elettronica da cui, per un cortocircuito, sarebbe partita la scintilla fatale. Accanto al primo mezzo che ha preso fuoco era presente un camper che a sua volta è stato avvolto dalle fiamme. Dopodiché il vento, che improvvisamente ha iniziato a soffiare con una certa intensità, ha fatto in modo che il rogo si espandesse velocemente non risparmiando nulla. Il forte calore ha anche fatto scoppiare un paio di bombole di gas presenti all’interno del camper.

Per fortuna l’incendio si è verificato nel piazzale di una zona industriale, distante dall’officina e in un orario in cui non c’erano persone al lavoro né clienti. I vigili del fuoco hanno spento il rogo e bonificato l’area. Purtroppo dei mezzi incendiati sono rimaste solamente le carcasse. "Ma poteva andare molto peggio – sottolineano dalla carrozzeria di via delle Ginestre – Per fortuna è successo di notte quando non c’era nessuno nelle vicinanze. Il rogo è stato importante ma il timore è stato più per l’esplosione delle bombole di gas".