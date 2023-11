Osservazioni e visita. Escursione a Le Morette

Un’altra iniziativa per valorizzare le bellezze ambientali del territorio. Domenica 19 novembre dalle 9 alle 12 è prevista un’escursione nella riserva naturale del Padule di Fucecchio - Area Le Morette: passeggiata sul percorso naturalistico e birdwatching nell’area protetta. Si tratta di un rilassante percorso per gli amanti della natura, del birdwatching e della fotografia naturalistica che consente di ammirare paesaggi suggestivi offrendo anche elementi per conoscere meglio la storia e le tradizioni locali. Partenza dal Centro Visite di Castelmartini per una passeggiata su strada pianeggiante, adatta a tutti, verso il Padule di Fucecchio, attraversando tipici paesaggi toscani e, per un lungo tratto, anche il prezioso bosco di Chiusi con le sue querce secolari. Arrivo all’antico Porto de Le Morette, importante approdo lungo le vie d’acqua di un tempo, e prosecuzione verso l’osservatorio faunistico per vedere i migratori autunnali che frequentano i chiari dell’area protetta.