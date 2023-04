Ospedale, altri 12 milioni "Posti letto raddoppiati"

Pnrr in sanità: sono 173 i cantieri che si apriranno entro la fine del 2023. La lista è lunga e riguarda tutta la Toscana. Ma gli interventi per la sanità territoriale – progetti edilizi finanziati con il fondo europeo Pnrr e il Pnc (piano nazionale complementare) – riguardano anche l’Empolese Valdelsa. In particolare a Castelfiorentino il progetto di ampliamento e ristrutturazione del presidio ospedaliero Santa Verdiana subirà una variazione. In positivo, fortunatamente. Per i due nuovi edifici destinati uno alle cure intermedie con 12 posti letto e un altro dedicato al centro disturbi alimentari con 10 posti letto, arriveranno 12 milioni di euro in più. La cifra andrà ad aggiungersi ai 25 milioni di euro già previsti. "Con la variante al progetto iniziale e i fondi in arrivo – commenta il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni – raddoppiano i posti letto rispetto agli attuali. Il polo ospedaliero in cantiere ad oggi prevedeva 12 posti letto di continuità che dovrebbero diventare 24". Sarà realizzato anche un terzo corpo di fabbrica con 8 posti destinati all’hospice. Una buona notizia, dunque: "Castelfiorentino tornerà ad avere un polo ospedaliero importante e sarà mio compito – dichiara Falorni – porre massima attenzione affinché il progetto sia concluso nei tempi e siano attivati i servizi previsti".

Ammonta a due milioni di euro invece il finanziamento regionale per il progetto di casa di comunità che nascerà a Montelupo Fiorentino nella sede del distretto socio sanitario di viale Centofiori. La competenza è della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, il Comune ha approvato il progetto di fattibilità. La struttura già esistente sarà oggetto di riorganizzazione con l’individuazione di spazi destinati a nuovi servizi, la realizzazione di una vetrata di ingresso, una scala di sicurezza, e l’aggiornamento dell’impianto elettrico e di climatizzazione. "Cantieri destinati a rinnovare profondamente le infrastrutture che ospitano i servizi sanitari sul territorio – ha dichiarato il presidente della Toscana Eugenio Giani - Interventi che valorizzano le cure a domicilio o prossime al luogo di residenza, con una funzione di drenaggio rispetto all’eccessivo affollamento di ospedali e pronto soccorso: in particolar modo per anziani e malati cronici".