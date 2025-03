Orchestra Busoni. L’Opera in piazza cerca nuove voci

EMPOLIProsegue l’ambizioso esperimento, unico in Italia, della European Youth Orchestra "Ferruccio Busoni" diretta dal maestro Sergio Alapont. Il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni ha infatti aperto un nuovo bando per entrare a far parte dell’ensemble. Le domande e le video-audizioni devono essere inviate dai candidati entro il prossimo 28 aprile all’indirizzo mail [email protected], esclusivamente secondo il regolamento e i documenti scaricabili dal sito web www.centrobusoni.org. L’orchestra, composta da giovani di età compresa fra i 18 e i 27 anni e provenienti dai paesi dell’Unione Europea, sarà ospitata a Empoli dal 5 luglio per la formazione con professionisti provenienti da orchestre italiane e internazionali di rilievo e la preparazione di un importante programma per il concerto finale che si terrà venerdì 11 luglio.

Inoltre, sempre il Centro Busoni ha indetto un’audizione per la selezione di voci per la costituzione di un laboratorio corale finalizzato alla produzione dell’opera di Nino Rota "Il cappello di paglia di Firenze", la cui rappresentazione avrà luogo in piazza Farinata degli Uberti a Empoli il prossimo 27 giugno.La selezione, per la quale c’è tempo fino alle 12 di mercoledì 2 aprile per inviare la propria domanda di partecipazione, avverrà tramite un’audizione che si terrà il giorno successivo alla chiusura delle iscrizioni, alle 21, presso il Teatro Il Momento alla presenza del maestro Stefano Boddi, direttore del coro e responsabile del progetto didattico, e del maestro Lorenzo Ancillotti, direttore artistico del Centro studi musicali "Ferruccio Busoni". L’audizione è rivolta a soprani, contralti, tenori, baritoni e bassi e la partecipazione è aperta a donne e uomini, senza limiti di età e nazionalità. La prova verterà su una serie di esercizi vocali e ritmici da svolgere sul momento e sulla lettura di un breve estratto di un coro tratto dall’opera in oggetto. Nel medesimo luogo si svolgeranno le prove per la produzione operistica con frequenza e orari da concordare con i partecipanti selezionati.