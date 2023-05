Open day con la Vab a Serravalle

Dopo il primo esperimento post Covid, nel 2021, la seconda edizione è una certezza. Torna l’open day della Vab di Capraia e Limite in un format ancora più esteso e completo. L’appuntamento - patrocinato dal Comune di Empoli - è il 13 e il 14 maggio al parco di Serravalle. Un weekend all’insegna dell’ambiente e del divertimento nato con l’idea di far conoscere e promuovere la Vigilanza Antincendi Boschivi e Protezione Civile. Due giorni di dimostrazioni, con l’esposizione degli automezzi operativi e dell’unità cinofila da soccorso della Vab. Dalle simulazioni ai giochi per i più piccoli, non mancheranno merende, grigliate e musica.