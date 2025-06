Uccide la moglie e tenta di togliersi la vita, tragedia familiare a Empoli

Empoli, 9 giugno 2025 – Tragedia a Empoli, dove una donna di 83 anni – Piera Ulivelli – è morta per mano del marito 84enne, Mauro Caparrini. La donna è stata probabilmente soffocata con un sacchetto nel soggiorno della loro abitazione. E’ successo tra la notte e la prima mattina in viale Buozzi: dopo aver ucciso la moglie, l’uomo ha cercato di togliersi la vita tagliandosi le vene ma senza riuscire nel suo proposito. Adesso è ricoverato all’ospedale San Giuseppe dove è piantonato in stato di arresto: non dovrebbe essere in pericolo di vita.

La polizia scientifica sul posto (foto Tommaso Gasperini/Germogli)

La terribile scena è stata scoperta questa mattina da un familiare, solito affacciarsi a salutare la coppia, che ha subito dato l’allarme non appena si è reso conto di quanto era successo: sul posto sono arrivati il 118 e la polizia, con tanto di reparto scientifico per i rilievi. Per la donna non c’era più nulla da fare se non constatare il decesso. Il marito è stato invece portato d’urgenza all’ospedale empolese.

La salma della donna è stata portata all’obitorio. Si cerca adesso di capire la dinamica del delitto: dalle prime ricostruzioni sembra che la donna fosse molto malata. Potrebbe trattarsi quindi dell’ennesimo caso di dramma della disperazione.

P.Me.