Omicidio di Klodiana Vefa, il dramma dei figli ora orfani: “Non saranno mai soli”

Castelfiorentino, 30 settembre 2023 – C’è un’intera comunità che si stringe ai due figli di Klodiana e Alfred Vefa. La donna è stata uccisa dall’ex marito che poi si è suicidato. La tragedia non riguarda soltanto la donna trentacinquenne freddata da due colpi di pistola dall’uomo, che poi si è tolto la vita con la stessa arma. Il dramma è anche quello dei due ragazzi, il maschio di 17 anni e la femmina di 14. Castelfiorentino si stringe intorno ai giovanissimi.

Un momento della fiaccolata a Castelfiorentino (Fotocronache Germogli)

«È un epilogo tragico – dice il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni – Io penso solo al dramma di quei figli e della famiglia che si trova devastata, privata della mamma e del babbo e che sarà costretta a ricordare questo momento per tutta la vita. Spero che in minima parte l'affetto che Castelfiorentino (Firenze) ha dimostrato a questa famiglia, che noi non lasceremo sola, possa servire in minima parte a lenire questo dolore tremendo». Il sindaco ha seguito con apprensione gli eventi in questi due giorni convulsi.

«La morte dell'uomo – prosegue – era una delle ipotesi che ci attendevamo. I ragazzi e la famiglia tutta sono devastati dal dolore, la loro partecipazione in piazza per la fiaccolata della sera di venerdì è stato un segnale di grande forza morale - ha concluso il primo cittadino -. Dobbiamo ancora abbracciarli di più. La comunità di Castelfiorentino si è stretta a questa famiglia».