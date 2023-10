Omicidio di Castelfiorentino, svolta l’autopsia. Ora i funerali di Klodiana Vefa

Castelfiorentino, 2 ottobre 2023 – Il corpo di Klodiana torna alla famiglia. La salma della trentacinquenne uccisa a Castelfiorentino giovedì 28 settembre è stata restituita ai parenti dopo che si è svolta l’ispezione esterna sul corpo. Ispezione per dare una risposta ad alcuni aspetti legati all’omicidio di Castelfiorentino.

La donna è stata uccisa dall’ex marito, Alfred Vefa, che si è poi suicidato con la stessa pistola con cui ha ucciso la donna. Sarebbero due i colpi d’arma da fuoco che hanno colpito organi vitali e che hanno provocato la morte di Klodiana Vefa.

Klodiana Vefa

E’ accaduto proprio di fronte all’abitazione della donna. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano. E i funerali di Klodiana Vefa si svolgeranno in Albania. La donna tornerà nel suo Paese di origine. La famiglia sta organizzando l’ultimo viaggio della donna, che da anni viveva ormai in Italia cercando una vita migliore. Aveva due figli di 14 e 17 anni, che sono rimasti senza padre e madre. Intorno a loro la comunità di Castelfiorentino si è stretta, aiutandoli in ogni modo in questo momento così difficile.