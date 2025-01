Fascia nera del lutto in campo: il Gambassi ricorda Maati, ucciso a 17 anni

Certaldo (Firenze), 4 gennaio 2025 – L'ultima squadra in cui si allenava Maati Moubakir, il 17enne di Certaldo (Firenze) ucciso la notte del 29 dicembre a Campi Bisenzio dopo una nottata in discoteca, lo ha ricordato oggi pomeriggio, 4 gennaio, con la fascia nera del lutto al braccio, un minuto di silenzio e un lungo applauso prima di una partita della categoria juniores. C'erano anche i familiari di Maati al campo sportivo di Gambassi Terme, altro paese della Val d'Elsa, oltre a tanti amici di Certaldo presenti apposta per questo momento di ricordo a quasi sette giorni dall'omicidio.

Non ci sono stati discorsi ufficiali. La madre, in modo informale, ha ribadito a chi l'ha avvicinata che aspetta di sapere chi ha ucciso suo figlio e per quale motivo. C'era anche il padre di Maati. E con i due genitori, i loro altri tre figli: i due fratelli più grandi di Maati, entrambi maggiorenni, e la sorellina piccola.

L'incasso della partita juniores Gambassi-Cerretese, circa 400 euro, è stato interamente devoluto dalle dirigenze delle due società calcistiche alla famiglia del 17enne.