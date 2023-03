Ombrelli e arcobaleni Imparare divertendosi

Il Comune valdelsano nell’ambito delle attività di promozione della lettura, in collaborazione con la coop Socioculturale che gestisce alcuni servizi della Biblioteca comunale Ernesto Balducci, propone due iniziative per i più piccoli. Il 25 marzo, dalle 15, ci sarà il laboratorio dedicato a bimbi dai 3 ai 5 anni intitolato “L’ombrello delle quattro stagioni”. Si svolgerà con una lettura a tema e si concluderà con la realizzazione di un ombrello che contenga le 4 stagioni, utilizzando le tecniche del collage. Il 15 aprile, sempre dalle 15, l’attività dedicata a bambine e bambini dai 5 agli 8 anni è “Arcobaleno in bottiglia”. La lettura è incentrata sul tema dell’arcobaleno e saranno realizzati veri arcobaleni in piccole bottiglie con l’uso del sale e dei gessetti colorati. Info allo 0571.600228260, obbligatoria la prenotazione. Per tenersi aggiornati sulle iniziative in biblioteca si può seguire la pagina facebook @bibliotecamontespertoli o iscriversi alla newsletter Biblionews, che viene pubblicata una volta al mese.