Omaggio al mito La Castelli canta Edith Piaf

Prosegue la stagione concertistica promossa dal Centro Studi Busoni, che giovedì prossimo alle 21 sul palcoscenico del Teatro Shalom di Empoli vedrà protagonista Anna Maria Castelli nel recital "Sous le ciel de Paris", un omaggio a Edith Piaf. In programma le canzoni più celebri e affascinanti dell’artista francese come "Les feuilles mortes", "Milord", "Padam padam", "Non, je ne regrette rien" e molte altre. Lo spettacolo crea un percorso fra i brani più interessanti e popolari della grande icona della canzone francese. Un vero e proprio miracolo di modernità reso possibile sia dalle straordinarie qualità vocali ed interpretative di Anna Maria Castelli sia dai suggestivi e raffinati arrangiamenti composti appositamente per lei da Alessandro Palazzani, capaci di trasportare l’ascoltatore nelle tipiche atmosfere francesi della prima metà del Novecento.

Ad accompagnarla, il chitarrista argentino Adriàn Fioramonti, Thomas Sinigaglia alla fisarmonica e al contrabbasso Vittorio Fioramonti. Anna Maria Castelli inizia in giovane età un’attività artistica che la porta a cantare in tutta Europa e nel mondo, prevalentemente come artista jazz. Nel 2002 ha portato in scena a Vilnius e Kaunas la prima mondiale assoluta de "L’Opéra du Pauvre", composizione inedita per sola voce cantante e recitante, orchestra sinfonica e coro ispirata alle canzoni di Léo Ferré. Ama definirsi cantattrice e per questa sua peculiarità nel 2004 viene invitata alla prima edizione del Festival "Giorgio Gaber" di Viareggio, dove viene individuata tra i dieci artisti eredi del genere Teatro Canzone. Nel 2005, dopo il suo primo tour argentino, dà vita, insieme al Premio Oscar Luis Bacalov, al duo "Miti del tango". Cospicua la sua discografia e le sue collaborazioni con i maggiori artisti del jazz italiano. Adriàn Carlos Fioramonti è un chitarrista argentino, radicato in Italia da vent’anni, che si è esibito in Europa e America latina a fianco di artisti celebri. Thomas Sinigaglia ha vinto concorsi nazionali ed internazionali e lavora in ambito teatrale come musicista di scena e compositorearrangiatore. Infine, Vittorio Fioramonti è un polistrumentista e compositore, che ha appena pubblicato i suoi primi due singoli del suo EP "Don’t Lie" in uscita nei prossimi mesi.