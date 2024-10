Oltre le stelle. Tombelli racconta la sua avventura

"Per caso... un osservatorio, il Beppe Forti", questo il titolo del primo libro scritto da Maura Tombelli e a presentarlo sarà proprio l’attuale direttrice dell’Osservatorio astronomico di Montelupo, ospite domani alle 18 a Montespertoli nell’Auditorium Vanna Cercenà del centro culturale Le Corti. Il volume è un’autobiografia della stessa Tombelli, l’astronoma non professionista che ha scoperto più asteroidi di tutti al mondo (199), che racconta di come, tra mille difficoltà, con il suo gruppo di amici con la passione per le stelle di Montelupo è riuscita a costruire dal nulla un osservatorio astronomico. Questo incontro, gratuito e aperto a tutti, rappresenta un’anteprima del Campus di Scrittura Creativa "Scrivi i tuoi sogni", organizzato dalla biblioteca comunale Balducci di Montespertoli, in collaborazione con PromoCultura Impresa Sociale, nell’ambito della rassegna culturale "Leggere fuori".

Il campus, rivolto ai giovani di età compresa tra i 14 e i 17 anni, si svolgerà sabato e domenica prossimi presso il Centro per la cultura del vino I Lecci. Un fine settimana in cui i partecipanti potranno esplorare e far crescere il proprio talento creativo attraverso la scrittura, sotto la guida esperta dello scrittore per ragazzi Daniele Nicastro.

L’obiettivo è quello di aiutare i ragazzi a scoprire se stessi attraverso la scrittura, liberando pensieri, sogni e storie che aspettano solo di essere raccontati. Perché ogni storia ha il potere di trasformare il nostro mondo interiore. Durante il campus, i partecipanti avranno l’opportunità di vivere un’esperienza di condivisione immersiva, confrontandosi con coetanei che condividono la stessa passione per la narrazione e la scrittura. Saranno guidati passo dopo passo in un percorso che li porterà a comprendere come nascono le idee, come sviluppare personaggi credibili e come scrivere dialoghi efficaci. La partecipazione è gratuita e per iscriversi è sufficiente contattare la biblioteca allo 0571 600228 o scrivere una mail a [email protected].