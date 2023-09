Oltre 70mila pannolini donati a Re.So a Empoli: storia di solidarietà

EMPOLI

Più di 70mila pannolini per bambini, tutti insieme in un colpo solo. Negli scatoloni ce ne sono 71.500 per l’esattezza. Chilogrammi di generosità che un’azienda della provincia di Pescara - la Cellulose Converting Solutions - ha spedito in ventiquattro bancali, con destinazione Empoli. Hanno dovuto aprire i magazzini di Avane in via del tutto straordinaria, qualche giorno fa, i volontari di Re.So per farsi trovare pronti alla consegna speciale. La rete di recupero solidale, che redistribuisce alimenti (e non solo) a chi ne ha più bisogno, ha beneficiato con sorpresa di questa donazione.

"Neonati e bambini del territorio, hanno ricevuto una quota adeguata di prodotti. Grazie all’azienda - dicono da Re.So - per averci offerto questa opportunità". La Cellulose Converting Solutions, che produce macchine per fare pannolini, ne aveva un bel po’ da buttare: non vendibili, perché frutto della prova delle macchine ma perfettamente utilizzabili. E così il camion da Pesaro è arrivato a Empoli. A diffondere la storia sui social, il sindaco Brenda Barnini che dopo una visita all’organizzazione di volontariato, lancia un appello. "Mi rivolgo alle aziende del territorio, e non solo, perché provino a valutare se tra i loro prodotti apparentemente di scarto non ci sia invece un tesoro nascosto che possa essere rimesso in circolo a beneficio della comunità e dell’ambiente". Da rifiuto a risorsa nel segno della solidarietà.

Y.C.