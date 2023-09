Offerta di lavoro: Piegatore di metalli a Empoli, contratto full time

Un piegatore di metalli è ricercato in una azienda di Empoli. Si offre iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione diretta in azienda. La modalità di lavoro prevista è full time. La risorsa si occuperà della programmazione e conduzione del macchinario per la piegatura dei metalli. Sono richieste: esperienza nella mansione come operatore macchine Cnc, lettura del disegno tecnico, buona manualità e doti organizzative. Si offre iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione diretta in azienda. Per candidarsi è necessario scrivere a [email protected] entro il 6 ottobre.