Oculistica, potenziato il servizio In arrivo un medico specialista

EMPOLI

Come molte branche della medicina soffre di lunghe liste d’attesa. L’oculistica, anche nell’Empolese Valdelsa, deve recuperare terreno, smaltire le numerose prenotazioni in coda. La stessa Asl Toscana centro, sollecitata da nostri lettori che lamentavano l’impossibilità di svolgere esami specifici per la mancanza di un macchinario, ha annunciato l’avvio di una strategia di recupero delle liste di attesa su altri presidi ospedalieri grazie alla collaborazione di tutti i direttori di oculistica dell’azienda. Adesso, però, c’è un’ulteriore sforzo che va sempre nella direzione di offrire un maggiore e capillare servizio sul territorio. Dal primo aprile, infatti, entrerà in servizio a tempo indeterminato il dottor Pierluigi Gioscia che andrà a coprire 34 ore e mezzo alla settimana nella branca di oculistica. Lo specialista visiterà a Empoli, alla Casa della Salute Sant’Andrea, in via San Mamante, due volte alla settimana: il mercoledì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17; e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30. Lunedì, invece, sarà disponibile al Montelupo Fiorentino, anche in questo caso per l’intera giornata: dalle 8 alle 13 e dalle 13.30 alle 17. Le restanti ore di prestazioni saranno svolte il martedì a Santa Croce sull’Arno, nel seguente orario: dalle 8 alle 13 e dalle 13.30 alle 18.30. Il servizio di assistenza specialistica ambulatoriale nel campo dell’oculistica richiederà una spesa di 86mila euro che l’Azienda sanitaria ha già messo in preventivo per l’anno 2023. Intanto si attende ancora all’ospedale di Empoli il nuovo strumento per l’esecuzione della tomografia ottica computerizzata. L’arrivo dell’apparecchiatura – in base all’ultima nota della Asl – è "previsto presumibilmente entro la metà del mese di marzo".

i.p.