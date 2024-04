Nuovo sprint al volontariato . I giovani e le proposte vincenti. Premiati i progetti migliori

EMPOLESE VALDELSA

Quattro progetti vincitori su nove idee presentate. Tutte variegate tra loro; proposte che spaziano dalla riqualificazione urbana alla musica come risorsa socio culturale. "Proposte non calate dall’alto ma studiate e organizzate dai giovani del territorio, protagonisti attivi della ripartenza". Con queste parole Greta Pieracci alla guida della delegazione Cesvot di Empoli ha introdotto la premiazione del bando "Siete presente. Con i giovani per ripartire", realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana. Un’iniziativa che punta a promuovere il ruolo dei giovani nell’associazionismo locale, dando forza a una generazione nuova.

Quattro progetti per coinvolgere i giovani facilitando il ricambio generazionale dentro le organizzazioni. Con 20mila euro totali di finanziamento (5mila per ciascun vincitore), potranno dunque prendere forma nuove iniziative associative, molte delle quali con partner del territorio di San Miniato. Il progetto "ArtsHub - Valorizzazione dell’Orto di San Matteo come Polo delle Arti", vede per l’Empolese Valdelsa coinvolti Comune di Fucecchio e Società cooperativa sociale Sintesi-Minerva. "Musa – musica e solidarietà", il cui ente capofila è Prima Materia Aps, ha come protagonisti anche il gruppo associazione culturale C.E.T.R.A di Castelfiorentino, la Confraternita di Misericordia di Montespertoli, la Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia, il Comune di Montespertoli, l’Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani" e l’Isis Enriques. Tra i vincitori anche "Memore oggi" e "Binari Paralleli", con la Fondazione Montanelli Bassi di Fucecchio, l’Istituto Checchi e la Copertativa Sociale La pietra d’angolo. La cerimonia di premiazione si è svolta all’auditorium di Palazzo Pretorio a Empoli. Fondamentale l’apporto della Fondazione CR San Miniato. "I giovani - ha affermato Luigi Paccosi, presidente di Cesvot - sono una risorsa per il volontariato e il mondo del volontariato è un’opportunità per i giovani. I progetti premiati hanno ricadute positive per l’intera comunità". "Giovani che possono essere messi in condizione - ha sottolineato la sindaca Brenda Barnini - di esprimersi sulle loro esigenze e di muoversi nella direzione del loro talento e delle loro ambizioni. Progetti come questo sono un valore aggiunto". E diventano parte integrante di altri percorsi, come "Hub4Young", sportello di orientamento per giovani Neet inaugurato in centro storico.

Ylenia Cecchetti