Nuovo percorso per il Giubileo

Il 2025 porterà una bella novità per tutti gli amanti delle passeggiate all’aria aperta. Sarà infatti individuato un percorso escursionistico di congiunzione tra la Via Francigena e la Gerusalemme di San Vivaldo. Lo ha fatto sapere il Comune di Montaione, per un’iniziativa che sarà messa in atto nelle prossime settimane ed è direttamente legata al Giubileo. Per questo motivo si prevede infatti "un forte incremento di passaggio di camminatori pellegrini in viaggio verso Roma" e l’intenzione dell’amministrazione è quella di valorizzare la Gerusalemme e dare la "possibilità di raggiungere anche a piedi tale destinazione con una semplice deviazione dal tracciato della Via Francigena".