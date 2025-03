Nuovo nido, variante al progetto: "Lavori conclusi entro fine anno e collaudo per il 30 giugno 2026"

Il cantiere che prevede la demolizione e la ricostruzione del nuovo nido d’infanzia di Spicchio, attualmente in corso, si concluderà entro la fine dell’anno. Lo ha assicurato il sindaco di Vinci Daniele Vanni rispondendo in consiglio comunale ad un’interrogazione presentata dal capogruppo di In Comune per Vinci, Giuseppe Pandolfi. Quest’ultimo chiedeva infatti conto dell’allungamento dei tempi di esecuzione dell’opera, che secondo quanto spiegato dal primo cittadino è dovuto ad una serie di modifiche effettuate in fase progettuale.

Non è la prima volta che la nuova struttura calamita l’attenzione del dibattito pubblico, visto che lo scorso anno anche il centrodestra presentò un’interrogazione sul tema. "È emersa la necessità di predisporre una modifica contrattuale approvata lo scorso 31 dicembre e pertanto i lavori potranno proseguire spediti. Con la modifica contrattuale sono stati migliorati degli aspetti ai fini di una maggiore durabilità e protezione dell’edificio – ha detto Vanni in consiglio, aggiornando le tempistiche secondo gli ultimi sviluppi delle operazioni - il tempo contrattuale previsto in 365 giorni, con fine lavori prevista per lo scorso 28 novembre, è stato interrotto a causa di una sospensione del cantiere che aveva portato ad ipotizzare una fine dei lavori 13 aprile prossimo. Lo scorso 31 dicembre è stata approvata una variante al progetto e la convenzione firmata col Ministero prevede che i lavori debbano concludersi entro il 31 dicembre 2025, con certificato di collaudo entro il 30 giugno 2026".