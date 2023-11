Nuovo corso Matteotti, ultimi lavori a pieno ritmo. Il 3 dicembre l’inaugurazione e tante iniziative

Si lavora a pieno ritmo. Ma siamo agli sgoccioli. "Ultimi giorni di lavori prima di inaugurare il nuovo corso Matteotti – annuncia il sindaco Alessio Spinelli –. Un intervento di riqualificazione che migliorerà e renderà più attrattivo il nostro centro cittadino. Vi aspettiamo il 3 dicembre per una bellissima inaugurazione natalizia". E’ già fissato, quindi, anche il taglio del nastro. L’inaugurazione sarà seguita dal passaggio del tradizionale evento della ’Parata di Babbo Natale’ che attraverserà il corso nei due sensi, e che apre di fatto il periodo delle festività natalizie con l’apertura dei negozi la domenica e nei giorni festivi. Con la riqualificazione di corso Matteotti il centro commerciale naturale avrà un aspetto più bello e pronto a fare bella mostra di se per lo shopping natalizio che, proprio in quei giorni, entrerà nel vivo. Un lavoro atteso che, dopo l’estate, è proceduto spedito.