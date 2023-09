"Nuovo Comandante dei Carabinieri a Capraia e Limite: Benvenuto Maresciallo Forziati" Il Maresciallo Capo Mario Forziati ha preso servizio come nuovo comandante della stazione dei Carabinieri di Capraia e Limite, ricevendo i saluti dell'amministrazione comunale. Il luogotenente Giuseppe Catalani, che ha diretto la stazione per 23 anni, ha lasciato il comune per un nuovo incarico.