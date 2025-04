Nuovo blocco H, avanti tutta. Quattro ascensori all’ingresso

EMPOLIAncora poco più di un anno di lavori e il nuovo blocco H dell’ospedale di Empoli sarà pronto. "L’intervento in corso di esecuzione – spiega la stessa azienda sanitaria facendo il punto sul cantiere – sta procedendo secondo la pianificazione prevista dal cronoprogramma. In particolare è in fase di realizzazione la nuova struttura esterna che sarà collegata all’edificio principale: un corpo scala doppio in carpenteria metallica dotato di quattro ascensori che fungerà da ingresso principale al nuovo edificio. Contemporaneamente stanno avanzando le opere di distribuzione interna edilizia ed impiantistica. Il termine dei lavori – fa sapere l’azienda sanitaria – è previsto entro la prima metà dell’anno 2026 e l’entrata in funzione entro la fine dello stesso anno". Finalmente si andrà dunque a completare il tanto atteso progetto sull’ospedale di riferimento per i 15 comuni della zona Empolese Valdelsa Valdarno, per un totale di circa 240.000 abitanti.

Ma cosa troveranno i cittadini all’interno del nuovo blocco H? Secondo il progetto la struttura si sviluppa su otto livelli per una superficie complessiva di 15mila metri quadrati. Una volta terminati i lavori l’edificio sarà così suddiviso. Al piano terra i servizi dedicati all’accoglienza, con attività amministrative e servizi generali. Un grande open-space adiacente al nuovo ingresso accoglierà i pazienti con postazioni di front-office per le prenotazioni e relativo back-office. Al piano primo la neuropsichiatria infantile, la psicologia e i servizi sociali afferenti. Al secondo piano gli ambulatori di oculistica, dermatologia e altre discipline che effettuano interventi di chirurgia ambulatoriale, in collegamento diretto con le sale operatorie della chirurgia ambulatoriale del blocco G. Al terzo e quarto piano sono collocati gli ambienti destinati ai pazienti dializzati sia con spazi open che sale singole per pazienti in isolamento oltre che gli ambulatori di dialisi peritoneale. Al quinto piano dedicato al Centro Donna e al percorso donna in generale per il trattamento e la prevenzione oncologica. Al sesto e al settimo piano gli ambulatori generali e specialistici, spazi dedicati alla riabilitazione fisica con ambienti visita, box per trattamenti specifici e una palestra. Infine l’ultimo piano dedicato a spogliatoi, depositi e locali tecnici.

Irene Puccioni