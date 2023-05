Nuovo asilo, ci siamo C’è il progetto definitivo

EMPOLI

Il progetto, finanziato con i fondi del Pnrr, ha un valore che sfiora il milione di euro. Consentirà di recuperare e riportare a nuova vita il Melograno, l’asilo nido di Cortenuova. Nei giorni scorsi è arrivato il via libera al progetto definitivo per la demolizione e la ricostruzione della struttura: il cantiere prenderà il via entro l’estate 2023 per concludersi nel 2025. L’intervento tiene presente la volontà dell’amministrazione di far fronte alle necessità di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza sismica del fabbricato oltre che alle moderne necessità di efficientamento energetico e sostenibilità ambientale. Saranno creati spazi idonei a un ampliamento anche in termini di accoglienza della struttura: potranno essere accolti quattro iscritti in più rispetto all’attuale domanda del nido. La struttura dell’asilo nido avrà una forma semplice e regolare e sarà contraddistinta da un colore simile ma distinto sulle tonalità e matericamente dall’edificio della scuola materna. Fra le caratteristiche esterne, l’ingresso principale avrà una zona porticata, anch’essa protetta, per facilitare l’ingresso all’edificio. La superficie lorda sarà di circa 360 metri quadri. Lo spazio esterno avrà un’area maggiore della superficie interna e presenterà aree coperte lungo il perimetro dell’edificio: grazie a un ampio sbalzo della copertura, saranno ‘protette’ anche l’area prospiciente lo spazio giochi esterno, l’ingresso principale, l’accesso per disabili e l’accesso alle cucine.

Gli spazi destinati alle attività all’aperto dei bambini saranno recintati tramite un muretto e un parapetto metallico mentre sul lato che confina con l’area esterna della scuola materna ci sarà un semplice recinzione dotata di un cancello per poter creare laddove ci fosse necessità uno spazio gioco unico. Il nuovo edificio strizzerà l’occhio al risparmio energetico e avrà anche il wifi. Per permettere l’avvio degli interventi, il prossimo anno educativo de Il Melograno, come già comunicato nelle settimane scorse alle famiglie, prenderà il via negli spazi della ex scuola dell’infanzia Leopardi. Per quanto invece concerne la possibilità di frequentare il servizio anche nei mesi estivi, sarà comunque garantita alle bambine e ai bambini che frequentano il nido: potranno infatti frequentarlo in un altro nido comunale.