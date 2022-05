Nuovi casi sotto quota 100. Ma il Covid non è sparito

L’analisi di una provetta in un laboratorio (foto d’archivio)

E’ in calo il numero di positivi al Covid. L’andamento dei contagi dell’ultima settimana, unitamente all’allentamento delle misure restrittive, fa ben sperare. A parte i 121 nuovi casi registrati martedì e i 106 di giovedì, negli altri giorni non si è mai raggiunta nell’area dell’Empolese Valdelsa la triplice cifra.

Le varianti Omicron circolano e colpiscono, ma i sintomi sono decisamente attenuati dalla copertura vaccinale con richiamo, se non addirittura con la dose booster. Al San Giuseppe di Empoli resta ancora aperto un setting Covid per i pazienti affetti dal virus, ma tutte le attività sono ripartite a pieno regime.

Il trend locale conferma quello regionale dove si registra un calo generalizzato di contagi. Ieri erano circa 2.358 le nuove positività con un’età media di 48 anni, quasi mille riscontrate nell’Asl centro.

Restano sotto controllo anche i posti letto: sono complessivamente 522 le persone ricoverate per Covid (in calo), di cui 23 in terapia intensiva.