Nuove condotte per 2,4 chilometri

Il sistema di depurazione rinnovato fa capo all’impianto della zona di via Schiavone nel comune di Montespertoli, dove stanno sorgendo anche i poli scolastico e sanitario. La sua capacità guarda quindi non solo al presente ma anche al futuro. Il progetto era suddiviso in quattro lotti differenti: sono occorsi tre anni per il compimento. Il primo obiettivo è stato eliminare gli ultimi scarichi fognari in ambiente che erano ancora presenti, favorendo il corretto smaltimento dei reflui. Ciò è avvenuto grazie alla posa in opera e all’attivazione di 2,4 chilometri di nuove condotte fognarie in diverse aree del territorio, come ad esempio via Verdi e via delle Mimose, le zone a sud (vie Ribaldaccio, Busoni e Bassi) e ad ovest del capoluogo (vie Taddeini e Mandorli), e infine la zona nord-est (vie Moro e Montelupo).

Il risultato finale dei lavori che sono stati progettati e diretti da Ingegnerie Toscane è il collettamento dei reflui fino appunto all’impianto "Schiavone", e il loro avviamento a depurazione prima di essere re-immessi in ambiente.