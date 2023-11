Nuova stagione al via. Apre il teatro popolare. In scena ’Che idea geniale’

MARCIALLA

Sarà il teatro popolare ad aprire ufficialmente domani sera alle 21.30 la nuova stagione teatrale del Regina Margherita di Marcialla. Primo appuntamento di un ricco calendario di spettacoli che accompagnerà l’affezionato pubblico fino al prossimo maggio. Un ventaglio di circa 30 proposte tra teatro ragazzi, popolare toscano e vernacolo, teatro a “km zero“, teatro contemporaneo e di ricerca, jazz con degustazioni di vino, musica e concerti bandistici. Insomma, ce ne sarà per tutti i gusti e per tutte le età. Tornando a domani la serata di debutto vedrà protagonista la compagnia La Divina Toscana con “Che idea Geniale”, commedia in tre atti scritta da Alessandro Cecchini. Una esilarante commedia fantasy ambientata in un appartamento ai giorni nostri, dove una coppia di coniugi alle prese con le pulizie domestiche, si trova a litigare sulla scelta degli oggetti ormai in disuso e inutili, quindi da gettare. Felice conservatore maniacale, attaccato a tutto ciò che lo lega ai suoi ricordi passati, entra in conflitto con sua moglie Martina che lo accusa d’aver ridotto la propria casa in una discarica abusiva. Quando però il ritrovamento di un vecchio oggetto ritenuto di scarso valore si dimostrerà di un valore inestimabile, e questo sconvolgerà la vita della coppia.

La stagione compie venti anni di vita che coincidono con i venti anni dalla ristrutturazione del Teatro e verrà accompagnata dallo slogan “20 anni al servizio della cultura, per un mondo migliore!”. L’attenzione verso lo spettatore è sempre al primo posto e il pubblico è al centro di tutto. La rassegna di Marcialla non dimentica mai di mettere in carnet proposte di nicchia per appassionati di prosa e musica, ma in generale è una stagione per tutti, firmata da una direzione artistica congiunta attenta alla qualità e che guarda soprattutto alle famiglie con appuntamenti per tutte le età e per tutti i gusti. "L’Associazione Culturale Marcialla, che da vent’anni gestisce il teatro, mette in campo nuovamente un ricco palinsesto che comprende spettacoli di grande rilievo – spiega il presidente dell’associazione culturale Marcialla, Damiano Masini – Vent’anni di teatro ma soprattutto vent’anni di volontariato, grazie al quale il Regina Margherita è diventato uno dei teatri più attivi e produttivi del nostro territorio. Basti pensare all’intensa attività laboratoriale curata egregiamente da Teatro Riflesso, nostro partner nella gestione".

"Tra i tanti spettacoli vorrei citarne alcuni degni di particolare attenzione: sabato 9 dicembre, nella rassegna jazz e wine, verrà presentato il libro di Andrea Polinelli “Gato Barbieri, una biografia dall’Italia tra jazz, pop e cinema” e a seguire il concerto dedicato appunto al grande sassofonista argentino. Il 20 gennaio – prosegue – avremo come nostro ospite Alessandro Riccio che ci presenterà “Bruna e’ la notte”. Il 9 febbraio un omaggio al Maestro Franco Battiato con “Sintomatico mistero-sulle tracce di Franco Battiato” con Francesco Mattonai e Simone Baldini Tosi. Il 10 maggio una nuova produzione del Teatro Regina Margherita in collaborazione con Teatro Riflesso, Italo Pecoretti e Francesco Mattonai “Dracula”". Tutto il programma in dettaglio sul sito web www.teatromargherita.org.