Nuova sede per il liceo artistico Virgilio di Empoli: stanziati 28 milioni di euro

Se ne parla da anni, ora sono stati stanziati i soldi. E il progetto di una nuova sede a esclusivo utilizzo degli studenti del liceo artistico Virgilio di Empoli sembra più vicino. Serviranno 28 milioni di euro per questo intervento ambizioso, fino a ieri finanziato dalla Città Metropolitana di Firenze per meno di due milioni. Nel bilancio di previsione 2025-2027 adottato dal Consiglio della MetroCittà, che contiene la programmazione delle opere pubbliche in programma nei prossimi anni, è inserita anche la realizzazione di una moderna sede del Virgilio.

L’artistico avrà una casa tutta sua e sorgerà all’interno di un parco ricco di funzioni con un’area sportiva, una piazza coperta, un teatro all’aperto, orti didattici e diversi giardini. Il percorso per la posa del primo mattone è ancora lungo.

"Siamo a metà strada, nella fase della progettazione di fattibilità tecnico economica – spiega l’ingegner Carlo Ferrante, Ufficio diritto allo studio Città Metropolitana –. Dovremo convocare la conferenza dei servizi che esprimerà un parere in merito. È anche in fase di studio la realizzazione di una viabilità parallela, che correrà al piede del rilevato ferroviario per decongestionare via Sanzio, già adesso in sovraccarico". Il traffico sarebbe ingestibile con 700 studenti in più (questo il numero di ragazzi che l’artistico sarà in grado di accogliere) a frequentare il polo scolastico. La realizzazione di una viabilità alternativa, richiesta da tempo e a gran voce dai dirigenti scolastici, sarebbe in questo caso cruciale. Si andrebbe, finalmente, ad accogliere l’appello lanciato a più riprese dai presidi Gateano Flaviano e Filomena Palmesano che sul tema avevano anche incontrato il dirigente della Polizia municipale dell’Empolese Valdelsa. "Se va tutto bene, la gara d’appalto – ha anticipato Ferrante – sarà indetta a inizio 2026". L’inizio del cantiere è previsto per il 2027. Il nuovo edificio ubicato fra i plessi scolastici esistenti e il Centro Coop, permetterà al Virgilio di lasciare l’affitto di una delle succursali. Lo storico liceo oggi ha quattro sedi: la centrale di via Cavour, poi ci sono gli edifici di via Fucini, di via Fabiani e di via Da Empoli (quest’ultima ospita l’indirizzo artistico).

Anche sul restauro già programmato degli spazi di via Fabiani c’è un aggiornamento. L’immobile, di proprietà della Città Metropolitana, sarà ristrutturato a partire dal luglio 2025. I lavori si svolgeranno in contemporanea con la ripresa dell’attività scolastica e il conseguente trasferimento degli alunni nei nuovi ambienti prefabbricati di via Sanzio. Per questo intervento, la MetroCittà ha destinato risorse per quattro milioni e 700mila euro. Come ha spiegato il vice sindaco metropolitano con delega al Bilancio, Alessio Mantellassi, "gli istituti scolastici gestiti da Città metropolitana a Empoli sono al centro di un piano di razionalizzazione e rinnovamento. Con il bilancio 2025 anche l’ultimo tassello è stato finanziato". Quello del nuovo artistico (lo stanziamento esatto è di 28.545.000 euro) è l’ultimo step di un piano che coinvolge tutti i plessi di Empoli gestiti dalla Città Metropolitana e che rappresenta uno dei progetti bandiera della nuova amministrazione dell’Ente. La realizzazione del nuovo edificio in via Sanzio a Empoli si aggiunge a quello già previsto per il Ferraris in via Bonistallo, ai lavori di riqualificazione in corso e finanziati di adeguamento sismico dell’Istituto Fermi, all’ampliamento del Ferraris con nuovi laboratori in bioarchitettura, e come detto, al restauro del Virgilio in via Fabiani. Ma per vedere finito il nuovo artistico si dovranno aspettare ancora anni, almeno cinque.

