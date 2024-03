Nuova piscina Fiammetta: "Serve un milione in più"

La nuova piscina Fiammetta costerà un milione di euro in più rispetto a quanto preventivato inizialmente, per un incremento del 16% dovuto ad alcune modifiche imposte dall’alluvione e dai primi scavi sul posto. Questo è quanto si evince dalla determina comunale di due giorni fa, relativa all’affidamento dell’esecuzione delle opere previste nella variante suppletiva in corso d’opera. Dai 6.234.947,87 euro inizialmente previsti per l’operazione a seguito del bando, l’importo finale è infatti salito 7.278.947,18 euro.

Un rincaro che rientra ad ogni modo nel quadro economico previsto da circa 9 milioni di euro (e per il quale non sono quindi necessarie risorse extra, ma una rimodulazione) dovuto essenzialmente a due fattori. Il primo riguarda la necessità di modificare il tracciato della rete fognaria, in quanto gli scavi per il suo posizionamento hanno fatto emergere una fognatura preesistente.

Il secondo è direttamente collegato all’evento atmosferico dello scorso 2 novembre: alla luce dell’evento alluvionale particolarmente intenso e considerando la vicinanza dell’edificio con il bacino dell’Elsa, è stato deciso di modificare il progetto andando a potenziare le aree di contenimento dei volumi di compenso delle acque meteoriche (rendendo a tenuta stagna l’involucro edilizio della parte interrata dello stabile). Resta sostanzialmente invariato il cronoprogramma, con il cantiere che dovrebbe partire a breve e chiudersi in 610 giorni dal momento della consegna: la nuova piscina dovrà essere pronta per il 31 marzo del 2024.