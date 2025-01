Nucci racconta "Il profumo dell’anima"

MONTESPERTOLIUn incontro partecipato e vivace quello che si è tenuto alla parrocchia di San Donato a Livizzano di Montespertoli per la presentazione del libro “Il profumo dell’anima“ di Lorenzo Nucci (nella foto) che racconta il legame antico che esiste fra il profumo e la spiritualità. Nato a Empoli nel 2003, diplomato al liceo classico Virgilio, Lorenzo è attualmente studente della facoltà di Lettere e unisce sapere umanistico e formazione con la sua attività come dipendente dell’azienda Le Antiche Mura di Empoli. "Ringrazio don Cristian Meriggi – ha commentato Lorenzo Nucci – padre spirituale mio e di chi ha bisogno di conforto e speranza, Stefania e Le Antiche Mura, da dove questo libro ha tratto ispirazione e vita, i miei genitori sempre al mio fianco e Anna Nigro, la pittrice che ha messo a disposizione generosamente una delle sue opere per la copertina di questo testo". "L’insegnamento più significativo che mi ha lasciato questa ricerca – ha aggiunto l’autore –, e che spero sarà un’eredità comune a chi vorrà leggere queste pagine, è che crescendo corriamo il rischio di disimparare a cogliere i messaggi che Dio anche attraverso le cose più piccole ci invia. Credo che ognuno di noi possa crescere, diventare adulto, ma anche restare semplice come un bambino, curioso, onesto, aperto all’ascolto". Il libro si articola in tre capitoli: “I profumi nella Bibbia“, “I santi e il profumo“ e “I santi mirobliti“.