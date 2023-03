Novità in piazza Ristori Il chiosco riaprirà in estate

E

Il tempo dell’attesa è finalmente terminato. Entro l’estate riaprirà il chiosco di piazza Ristori, uno dei luoghi maggiormente frequentati del centro chiuso ormai da anni a causa di numerose vicissitudini. Al termine dell’iter di verifica previsto dalla normativa, è arrivato il via libera all’aggiudicazione definitiva a favore del Relais I Piastroni. L’assegnazione in concessione del chiosco rappresenta un valore aggiunto per l’area a verde pubblico di piazza Matteotti e piazza Ristori, divenendo ‘motivo’ ulteriore per frequentare la zona verde poco distante da abitazioni e servizi e vicina alla pista ciclabile che corre lungo il fiume Arno. Anche perché i requisiti previsti dal bando di assegnazione erano mirati a premiare progetti che accendessero i riflettori sul territorio, grazie per esempio alla promozione di prodotti locali, senza trascurare anche l’estetica dei locali. L’obiettivo è aprire la struttura nel corso dei mesi estivi.

"L’obiettivo dell’amministrazione era tornare ad avere un presidio che aiuti a riqualificare la zona di piazza Ristori - sottolinea l’assessore alle Attività produttive del Comune di Empoli, Antonio Ponzo Pellegrini - Non possiamo che essere soddisfatti che la procedura si sia conclusa e che ci sia una nuova gestione per il chiosco, chiuso ormai da troppo tempo. Piazza Ristori potrà contare su una struttura rinnovata nei contenuti, sia per quanto riguarda l’offerta sia per quanto riguarda l’allestimento degli spazi. E siamo convinti che la scelta di puntare l’attenzione sulla qualità a trecentosessanta gradi sarà un punto di forza per il locale e per la zona che lo ospiterà".