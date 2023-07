Note senza tempo Concerti d’estate Ecco il calendario

EMPOLI

Una variegata stagione di concerti che vede la partecipazione di artisti di grande talento. L’obiettivo? "Trasformare Empoli in una delle capitali della musica e della cultura". E’ l’ambizione dell’associazione Il Contrappunto, guidata dai maestri Damiano Tognetti e Andrea Mura, che propone una serie di appuntamenti musicali pronti a spaziare tra i generi più disparati. Venerdì alle 21 il Chiostro della Chiesa di Santa Maria a Ripa ospiterà il Concerto sinfonico orchestra Il Contrappunto con Andrea Turini al pianoforte e Massimiliano Caldi alla direzione. Una serata ad ingresso libero dedicata a Beethoven e Mendelssohn (per info chiamare al 3381930949). Dagli affascinanti suoni viennesi all’intensità del tango argentino, passando per le melodie immortali di Mozart, ogni concerto in programma è un’opportunità unica di immergersi nell’universo della musica in tutte le sue sfumature. La rassegna offre un’esperienza completa e coinvolgente adatta a tutti i gusti e a tutte le età proponendo anche serate dedicate alle colonne sonore dei film ed un tributo a Michael Jackson previsto il 18 luglio al Parco di Serravalle. Mercoledì 12 invece il Contrappunto si sposterà a Monterappoli, nel giardino dell’ex scuola materna con l’Orchestra da Camera fiorentina che condurrà il pubblico in un viaggio attraverso le musiche da cinema, un concerto diretto da Giuseppe Lanzetta per rivivere e riascoltare i capolavori del maestro Morricone, di Rota e Bacalov. Un festival itinerante, dunque, che fino al 3 agosto toccherà alcune delle frazioni empolesi, incluse Pontorme e Pagnana. Da segnalare giovedì 27 luglio, alle 21, al Chiostro di Santa Maria a Ripa "L’altro Mozart - Favola in musica", con la Filarmonica Puccini di Suvereto, la voce di Alessio Iwasa, la regia di Maurizio Canovaro e la direzione di Carmelo Santalucia. Nella stessa location il gran finale dell’estate per il Contrappunto: giovedì 3 agosto con il "Galà lirico" con la soprano Maila Fulignati e il direttore Andrea Mura. Sulle note di Verdi, Mascagni e Puccini un’estate per scoprire ed apprezzare un patrimonio musicale ricco e sorprendente.

Y.C.