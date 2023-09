Note di lirica. L’Opera a Vinci apre la stagione

VINCI

Sarà “L’Opera a Vinci“ ad aprire la nuova stagione del Teatro di Vinci. Sabato prossimo alle 21 il sipario si aprirà infatti sul soprano Vittoria Licostini, sul baritono Pedro Carrillo e sulla pianista Ilaria Posarelli, che interpreteranno una selezione delle più celebri arie d’opera e dei duetti scelti tra i più grandi capolavori di tutti i tempi. Il programma prevede l’esecuzione di brani tratti da opere come “Il Barbiere di Siviglia” di Rossini, “Le Nozze di Figaro” e “Don Giovanni” di Mozart, “La Traviata” e “Rigoletto” Giuseppe Verdi, “La Bohème” di Giacomo Puccini e altri ancora. Il tutto impreziosito da brani solistici al pianoforte, oltre che da alcuni interventi a cura dell’attore Mattia Fornabaio.

I posti sono limitati, quindi è obbligatoria la prenotazione da effettuare chiamando il numero 329 8574777 (anche tramite messaggio whatsapp) o scrivendo una email a [email protected], oppure telefonando allo 0571 933285 o scrivendo a [email protected] Licostini, nata a San Miniato nel 1996, ha intrapreso lo studio del canto lirico nel 2015 e si è laureata nel 2022 con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio Cherubini di Firenze. Si è poi perfezionata con importanti esponenti del mondo della lirica quali Maria Billeri, Gabriella Sborgi ed Eva Mei. Nonostante la sua giovane età ha già interpretato numerosi ruoli solistici, oltre a vincere prestigiosi concorsi. Dal 2018 Vittoria Licostini è anche diplomata in pianoforte. Pedro Carrillo ha invece iniziato il suo percorso artistico come attore di prosa nel suo paese natale, il Venezuela. Dopo la sua seconda laurea in Canto Lirico, arriva in Italia nel 2008, e da allora ha cantato come baritono in ruoli da protagonista in tutte le più importanti opere. Si è esibito nei più suggestivi teatri del mondo e recentemente, ha interpretato il ruolo di Amonasro nei Teatri di Alicante, Elche e Ourense in Spagna, in una produzione della nuova compagnia Lg Artist Management.