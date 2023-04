Nonni sempre più smart Dai corsi di tecnologia agli scambi culturali È boom di iniziative

Si scrive Auser, si legge invecchiamento attivo. Ogni sede sul territorio dell’Empolese Valdelsa ha le sue proposte; combattere la solitudine e trovare nuovi amici con i quali ascoltare musica, bere un tè, imparare l’inglese o cimentarsi in lezioni di cucina non è mai troppo tardi. Nemmeno se si è pensionati.

E’ lungo l’elenco delle attività pensate dall’Auser Empoli per gli over 70. Non solo tombola, burraco o ginnastica dolce. Dietro ai servizi (pensati dagli anziani per gli anziani) c’è un mondo fatto di amore e solidarietà. Col ’Telefono amico’ una volontaria chiama chi non ha nessuno con cui parlare: per un po’ di compagnia, ma anche in occasioni speciali come gli auguri di compleanno. Dal corso di pittura per dare sfogo alla creatività (il mercoledì dalle 16 alle 18 al Circolo Arci di Avane), a quello di teatro passando per il ballo domenicale, sono tante le possibilità per tenersi impegnati. Non solo svago: le attività più frequentate guardano al disbrigo di pratiche burocratiche e alla consulenza digitale. Sono i più giovani, in questo caso, ad aiutare i nonni a capire meglio la tecnologia insegnando tutto ciò che serve per usare cellulari, computer e tablet. Il mercoledì dalle 15,30 nella sede di piazza Guerra a Empoli, un’ora per prendere dimestichezza con i dispositivi tecnologici. Lo stesso succede a Montelupo dove tra i tanti corsi, quello dedicato agli smartphone risulta il più utile. "Facciamo di tutto - spiega la presidente Auser Montelupo Annalisa Nozzoli - Siamo reduci da uno scambio con la Germania: abbiamo portato le nostre esperienze in materia di fragilità degli anziani. Anche loro sono andati in Erasmus come gli studenti. E poi ci sono le Colture urbane, raccoglieremo la lavanda e il ricavato andrà al comitato Cinema Mignon. Non abbiamo un teatro. Gli anziani ne usufruirebbero volentieri". Sempre a Montelupo, a disposizione di chi ha bisogno c’è un mezzo sociale, un veicolo di accompagnamento per fare la spesa, andare dal parrucchiere, far visita ai cari nei comuni vicini e anche a quelli che non ci sono più. Acciacchi e dolori? Chi non ne ha. "Abbiamo una serie di conferenze sulla salute degli anziani - anticipa la presidente Auser Cerro Guidi Piera Masini - Prestiamo anche servizio di supporto Zero Code, per la prenotazione di esami di laboratorio e visite mediche".

Oltre 200 gli associati a Gambassi Terme dove in sede, ogni sabato, ci si può trovare per leggere, ascoltare lirica, fare dolcetti e preparare piccoli aperitivi. "Dalle letture alle lezioni di yoga, gli anziani da noi sono impegnati - conferma Gigliola Burresi, presidente Auser Gambassi - Il ballo della domenica è un incontro tra generazioni imperdibile. Ventenni che danzano con novantenni". E a proposito di divertimento, non dimentichiamo vacanze e gite. Sono già aperte le iscrizioni per i soggiorni estivi organizzati.

Ylenia Cecchetti