Non solo Carraia Ecco le zone più ambite

EMPOLI

Carraia e Ponzano, ma anche via Sanzio e la Pretura. In un mercato degli immobili in crescita, secondo gli ultimi dati forniti dall’osservatorio regionale di Fiaip – la federazione degli agenti immobiliari professionali –, non cambia la tendenza empolese riguardo alle zone. Ovviamente non tutti i quartieri e le frazioni della città hanno lo stesso valore, ma le aree più ‘in’ sono alla fine sempre le stesse. I prezzi più alti per un immobile usato in ottime condizioni, con valori che oscillano intorno ai 2400-2500 euro, si hanno quindi nelle zone di Ponzano, Carraia, Torricelli e la Pretura, ma anche il quartiere intorno all’ospedale.

Una crescita importante nel corso degli anni la si è poi avuta nelle zone di Serravalle e Cortenuova, anche grazie a numerosi investimenti in ambito immobiliare che hanno portato alla realizzazione di case e appartamenti di recentissima realizzazione. Le zone meno care sono invece le frazioni più distanti dal centro, come Ponte a Elsa, Brusciana, Ortimino e Monterappoli: qui non è raro trovare case a prezzi inferiori ai 2000 euro al metro quadro in ottime condizioni, ma bisogna fare i conti con le difficoltà dei trasporti e con la necessità di affidarsi alla macchina. Sul fronte affitti continua invece a farla da padrone il centro: se comprare un immobile da queste parti costa intorno ai 2000 euro, per l’affitto servono almeno 10 euro al metro quadro. Anche in questo caso però risalgono le zone cosiddette di pregio come Ponzano e la Pretura: vicine ai luoghi ‘caldi’ (soprattutto alla stazione) e con appartamenti di più recente costruzione. Anche qui non è raro pagare 10-11 euro al metro per l’affitto.

t.c.