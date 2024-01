Non si molla Niang. Ma anche il Genoa ci sta provando. Destro in uscita

Il calciomercato non si ferma ed è da monitorare sempre con attenzione l’interesse dell’Empoli per Niang, classe ‘94, adesso impegnato nel campionato turco. Il giocatore conosce già bene la nostra Serie A perché ha un passato nel Milan, nel Genoa e nel Torino. Ora però con l’Adana Demirspor, dove ha collezionato 16 presenze segnando 8 gol, la sua avventura sembra ai titoli di coda e il club azzurro sta aspettando novità su un eventuale svincolo in modo da poter trattare direttamente con il calciatore e il suo entourage. Sul franco-senegalese c’è pure l’interesse del Genoa, un’altra destinazione che sarebbe gradita al giocatore, che arriverebbe in Liguria da ex. Tuttavia lo stesso presidente Fabrizio Corsi nelle ultime ore ha confermato di non voler mollare la presa e ha ribadito la volontà di provare a battere la concorrenza per dare così un ulteriore rinforzo a Davide Nicola. In questo caso, a maggior ragione, andrebbe trovata una soluzione in uscita per Mattia Destro che potrebbe interessare allo Spezia. Per i bianconeri potrebbe essere una pedina esperta da mettere in rosa mentre a Empoli, anche dopo l’arrivo di Cerri dal Como, lo spazio per lui potrebbe essere sempre meno.

I.M.