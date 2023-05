“NoConventional Twins“ alla libreria Blume con i due autori

FUCECCHIO

Luca Ricci ed Emanuele Baroncelli saranno ospiti oggi, in occasione della Giornata mondiale contro l’Omotransfobia, della libreria Blume di Fucecchio per presentare il loro libro “NoConventional Twins”, Linea edizioni. "Quando ci hanno raccontato questa storia, ci stupiva la limpidezza e la grazia con cui si dipanava a livello drammaturgico – spiegano gli autori – ci aspettavo una tragedia dietro l’angolo, o un dramma improvviso. E invece no. Questa è una storia buona, che finisce bene: anzi che continua bene, e che a giudicare dalla bellezza dei papà e dei figli si svilupperà sempre meglio".

"In questo racconto non trovano spazio polemiche, discussioni sulle unioni civili, disquisizioni sull’utero in affitto – proseguono – a noi interessa la meraviglia. Come mi suggerisce il protagonista di un film: “La cosa più contagiosa al mondo è ancora l’amore.” Luca, Emanuele, Manfredi e Miranda lo sanno bene e grazie a loro per aver trasmesso questa consapevolezza. Grazie di cuore, a ognuno di loro". L’evento è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma forms.gle.