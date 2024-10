Nidi gratis, riapre il bando: ecco tutte le strutture che hanno aderito

Riaperto il bando ’Nidi gratis’, una misura, grazie al contributo del fondo sociale europeo, che integra il contributo Inps “Bonus Nido” andando a coprire la quota che eccede il contributo rimborsabile da Inps. Prevede di fatto uno sconto diretto, e non un rimborso, sulla retta di frequenza del servizio in favore delle famiglie che abbiano un Isee fino a 35mila euro. L’obiettivo è coniugare l’elevata qualità dei servizi educativi regionali per l’infanzia con la più ampia accessibilità da parte delle famiglie.

E’ possibile presentare le domande dalle 9 del 14 ottobre fino alle 18 del 28 ottobre, esclusivamente mediante applicativo regionale appositamente dedicato a questa procedura (accesso tramite Spid, Cie, Cns).Hanno aderito al progetto: nido d’infanzia comunale La gabbianella, Peter Pan, Filo e Palla, Ape Maia, Isola che c’è, Fantabosco, La coccinella, Le coccinelle. Tutte le informazione necessarie all’ufficio servizi educativi del Comune.