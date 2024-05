Nidi fondamentali, arrivate 154 domande . Approvata la graduatoria provvisoria

Asilo nido sempre più indispensabile. Sono 54 le famiglie che aspettano novità quanto all’accesso ai servizi del nido di Limite sull’Arno, per il quale il Comune ha appena approvato la graduatoria provvisoria. Ora, è il tempo delle osservazioni. Quindi verrà stilata la graduatoria definitiva. Bene precisare: non è la lista d’attesa è la graduatoria appunto provvisoria. Però già rivela la pressione sulle strutture. Questo tipo di servizi è sempre più essenziale per le famiglie dove ormai è necessario che entrambi i coniugi lavorano. Ad oggi però sono abbastanza numerose le richieste che il Comune fa alle famiglie stesse di integrazione di documenti, ecco il punto. Dunque: sono 38 le domande presentate da famiglie residenti. Per 8 di queste, l’ente ha richiesto documentazione integrativa mettendo la riserva. Il punteggio provvisorio va dal più basso 3,08 al più alto 6,2. Ci sono poi 3 domande presentate da famiglie non residenti, nelle quali tuttavia almeno uno dei genitori lavora nel comune di Capraia e Limite. Su tre, per una domanda il Comune ha richiesto documentazione integrativa. Da 4,32 a 5,19 punti la forbice. Sono ben 13 le domande da famiglie non residenti e di cui nessuno dei genitori lavora nel Limitese. Segno evidente che la pressione è anche ’esterna’. Sono 5 le richieste di integrazione della documentazione. Da 1,85 minimo a 6,75 massimo la forbice dei punti. Come detto, le famiglie interessante possono ora accedere ai dati della graduatoria provvisoria direttamente in Comune, e nulla è deciso. Il tutto verrà ben definito con la graduatoria definitiva in estate. Che sarà quella che determinerà gli ingressi alla struttura e la eventuale lista d’attesa.