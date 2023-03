Nidi, anche video online per far conoscere gli asili

Dal 3 al 30 aprile saranno aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2023-2024 per il nido d’infanzia pubblico e per quelli convenzionati che accolgono i bambini e le bambine da 7 a 36 mesi. Potranno iscriversi tutti i bambini nati da gennaio 2021 a febbraio 2023. Dal 3 aprile 2023 sarà possibile compilare on line la domanda di ammissione o riconfermarla ai nidi d’infanzia comunali convenzionati. E’ necessario essere in possesso dell’identità digitale. Devono fare domanda di riconferma anche i genitori dei bambini che hanno frequentato il nido d’infanzia nell’anno educativo precedente. Sul sito del Comune sono disponibili i video-presentazione di tutte le strutture, gli indirizzi e i recapiti. Per meglio scoprire le proposte educative sono previsti anche degli open day direttamente nelle strutture e il Comune ha disposto un apposito calendario. Il Comune ricorda anche che la Regione Toscana ha introdotto, grazie al contributo del fondo sociale europeo, la gratuità dei nidi per una vasta platea di beneficiari.