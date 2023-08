Nessuno vuole l’Excelsior. Un’altra asta va deserta: 8 anni senza investitori. Il futuro resta un rebus

Empoli, 21 agosto 2023 – Anche l’asta del 4 luglio scorso, l’ultima in ordine di tempo, è andata deserta. L’ennesimo tentativo a vuoto di trovare un nuovo proprietario per l’immobile che ospita il cinema teatro Excelsior di via Ridolfi, uno dei luoghi simbolo del Giro.

E dire che il prezzo di partenza, stimato intorno ai 500mila euro, era particolarmente allettante per un fondo di quasi 2mila metri quadri che attualmente ospita tre sale. E che durante l’inverno è ancora il fulcro di una ricca stagione teatrale. Lo stabile si trova all’asta ormai dal 2015: era partito da una cifra vicina ai 3 milioni di euro, per arrivare a poco più di 800mila nel 2019. Ora, in attesa di una nuova asta, su immobiliare.it viene stimato un prezzo di partenza di circa 380mila euro, un’inezia se pensiamo alle potenzialità di quell’immobile.

A frenare gli investitori è probabilmente la destinazione d’uso che ha quella struttura: in vendita, infatti, c’è soltanto l’immobile. Si tratta di circa 2mila metri quadrati distribuiti in due parti: la prima con ingresso per gli utenti da via Ridolfi ed è quella che prevede la biglietteria, il foyer, il bar, la direzione e alcuni locali a uso deposito, oltre alle scale all’ascensore per disabili che serve per salire al primo piano. La seconda è invece caratterizzata da due piani fuori terra oltre alla parte sopra il palcoscenico e da un ampio cortile esterno con ingresso da via Tinto da Battifolle.

Nato agli inizi del ‘900 per iniziativa di Antonio Gazzeri come sala cinematografica, il cinema Excelsior venne successivamente ampliato e dotato di un palcoscenico. In questa forma è arrivata alle soglie del nuovo millennio, salvo poi trasformarsi in un cinema multisala. Un nuovo compratore potrebbe intervenire soltanto davanti alla possibilità di un cambio di destinazione d’uso per l’immobile, ma già in passato il Comune aveva fatto capire di voler continuare a dedicare quegli spazi agli spettacoli e alla cultura.

Una svolta per il futuro dell’Excelsior, almeno nella sua veste di teatro, potrebbe arrivare con la realizzazione del nuovo teatro ’Il Ferruccio’, ma lo stop ai fondi Pnrr ha messo un punto interrogativo sul maxi progetto che riguarda piazza Guido Guerra. Un’idea per il cinema teatro Excelsior potrebbe essere quella che vede l’ente pubblico intervenire con un’operazione simile a quella che ha portato all’acquisto dell’Ecomostro di Ponte a Elsa.

Un’idea che, però, non sembra al momento nei piani dell’amministrazione comunale. Anche perché, dopo lo stop forzato causa Covid, l’attività all’interno dell’Excelsior va avanti: dopo la chiusura del Cristallo e de La Perla, la sala di via Ridolfi resta l’unica presente in città.